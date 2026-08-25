Erzurum'da Emniyete Onur Gecesi

Erzurum Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Rütbe Terfi ve Veda Yemeği Programı'na katıldı.

Erzurum Valiliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, kentte görev süresi dolarak yeni tayin yerlerine uğurlanan emniyet müdürleri ile rütbe terfi hakkı kazanan personel onurlandırıldı. Programda bir konuşma gerçekleştiren Vali Aydın Baruş, rütbe terfi eden emniyet mensuplarını tek tek tebrik etti. Görev yeri değişen emniyet müdürlerine Erzurum'da yürüttükleri özverili ve başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür belgelerini takdim eden Vali Baruş, yeni görev yerlerinde kendilerine başarılar diledi.

Erzurum Valiliğinden programa ilişkin yapılan açıklamada, "Emniyet teşkilatımızın kıymetli mensuplarına üstlendikleri bu kutsal görevlerde başarı, sağlık ve huzur dolu bir meslek hayatı temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Gece, Vali Baruş ve protokol üyelerinin emniyet mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı