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Emniyet Müdürü Mahalle Buluşmasında Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Emniyet Müdürü Mahalle Buluşmasında Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürü A. Metin Turanlı, beraberindeki heyetle Süleymanpaşa Yavuz Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaş ve annelerle sohbet etti, talep ve önerileri dinledi. Güvenlik hizmetleri değerlendirildi, toplum destekli polislik çalışmalarının süreceği vurgulandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlarla bir araya geldiği mahalle buluşmalarına devam ediyor.

İl Emniyet Müdürü A. Metin Turanlı'nın katılımıyla, şube müdürleri ve Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinden oluşan heyet, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yavuz Mahallesi'ni ziyaret etti.

Mahalle sakinleri ve annelerle bir araya gelen emniyet heyeti, vatandaşlarla sohbet ederek talep, öneri ve görüşlerini dinledi. Ziyarette güvenlik hizmetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunulurken, toplum destekli polislik anlayışı kapsamında vatandaşlarla iletişimin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların süreceği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, güvenli bir Tekirdağ hedefi doğrultusunda vatandaşlarla mahalle mahalle buluşmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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