Emniyet teşkilatından Kaymakam Eligül'e ziyaret - Haberler

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Emniyet teşkilatından Kaymakam Eligül'e ziyaret

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Emniyet teşkilatından Kaymakam Eligül'e ziyaret

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İskilip İlçe Emniyet Müdürü Erdal Karasu ve polisler Kaymakam Muharrem Eligül'ü makamında ziyaret ettiler.

İSKİLİP, ÇORUM (İHA) - Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İskilip İlçe Emniyet Müdürü Erdal Karasu ve polisler Kaymakam Muharrem Eligül'ü makamında ziyaret ettiler.

Kaymakam Eligül'e çiçek takdim eden emniyet mensupları, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası'nı kutlayan kaymakam Eligül, İskilip'te vatandaşların huzur ve güvenliğinin emanet edildiği polis teşkilatının üstlendiği tüm görevleri büyük bir özveri ve fedakarlıkla yerine getirdiğini söyledi. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muharrem Eligül, İskilip, Polis, Türk, 3. Sayfa, Haberler

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