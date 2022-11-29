Türk lirasını yırttı, yetmedi bir de o anları milyonlarca kişiyle paylaştı! Emniyet'ten jet hızında müdahale!

Sosyal medyada yabancı uyruklu bir şahsın Türk Lirasını yırtıp "Bu para değil" demesi infial yarattı. Olayın Ankara'da yaşandığı belirlenirken, Ankara Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili harekete geçti. Şahıs ve bir arkadaşı yakalanırken Emniyet'ten "Mogadişu doğumlu Finlandiya vatandaşı 2 şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlem başlatılmıştır" açıklaması geldi.

TikTok'ta yabancı uyruklu bir kişinin paylaştığı video gündem oldu. Türk Lirası'nı aşağılayan şahıs için çok sayıda ihbar yapılmasının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

TÜRK LİRASINI YIRTTI

Kameraya yansıyan o anlarda yabancı uyruklu bir şahsın Türk Lirası'nı yırtarak, "Bu para değil" dediği görüldü.

ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan skandal videonun gündem olması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Emniyetten yapılan açıklamada şahsın yakalandığı ve yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle

"29.11.2022 günü bir sosyal medya platformunda Türk Lirası'nı yırtarak paylaşımda bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar neticesinde;

Olayı Erasmus Programı kapsamında 27.11.2022 tarihinde ülkemize yasal yollardan giriş yapan Mogadişu doğumlu Finlandiya vatandaşı 2 şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlem başlatılmıştır."