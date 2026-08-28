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Manavgat'ta Yol Verme Kızgınlığı: Servise Saldırı

Manavgat'ta Yol Verme Kızgınlığı: Servise Saldırı
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araçtan inen 1’i kadın 3 kişi, kendilerinin emniyet şeridinden geçmesine izin vermediği gerekçesiyle servis otobüsüne saldırdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araçtan inen 1'i kadın 3 kişi, kendilerinin emniyet şeridinden geçmesine izin vermediği gerekçesiyle servis otobüsüne saldırdı. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Antalya-Manavgat D-400 kara yolu Ilıca-Kumköy Kavşağı'nda meydana gelen olayda, plaka ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araçta bulunan 3 kişi iddiaya göre emniyet şeridinden geçmek istedi. Aracın emniyet şeridinden geçmesine izin vermeyen servis otobüsü sürücüsünü ilk olarak sözlü olarak taciz eden araç sürücüsü yüzlerce metre uzunluğunda araç kuyruğu oluşan kavşakta, kırmızı ışığın yanması ve araçların durmasını fırsat bilerek aracından indi. İçerisinde otel çalışanlarının bulunduğu servis otobüsünün şoförün bulunduğu cama ve kapısına yumrukla vurmaya başlayan hafif ticari araç sürücüsüne, araçta yolcu olarak bulunan kadın da hakaret ve tehditler savurmaya başladı.

Hafif ticari araçtan inen üçüncü kişi ise camları yumruklayan şoförü ve kadını engellemeye çalışırken, servis şoförüne yapılan saldırı başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kayda alındı. O anları anlatan vatandaş, "Bugün arkamdan gelen otobüse emniyet şeridinden yol vermedin diye saldırdı, arabadan inenler. Bu işe bir çözüm lazım. Biz her gün ihtiyaca cevap vermeyen bu yolda bu çileyi çekiyoruz. Otobüse sürterek geçenler, korna basıp küfür edenler, daha neler neler. Yetkililerden acil bir çözüm bulmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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