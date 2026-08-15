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Emniyet şeridindeki tıra başka bir tır çarptı: 2 yaralı

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Adana’nın Ceyhan ilçesinde emniyet şeridindeki bir tıra başka bir tırın çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü yaralandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde emniyet şeridindeki bir tıra başka bir tırın çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Ceyhan istikametinde meydana geldi. Çekicisi arızalanan 33 AUE 660 plakalı tır, şoförü tarafından emniyet şeridinde durduruldu. Aynı istikamette ilerleyen 63 LA 555 plakalı tır, emniyet şeridinde duran tıra arkadan çarptı. Kazada, 2 aracın sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve CANKUR ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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