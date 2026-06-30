Denizli Emniyet Müdürü: Suç Oranı İddiaları Asılsız

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu ve kumar bağımlılığı seminerinde konuşan İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, zaman zaman sosyal medyada kentteki suç oranları ve uyuşturucu kullanımına yönelik ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu belirterek yalanladı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde kamu kurum idarecilerinin, muhtarların, okul idarecilerinin, STK ve siyasi parti temsilcilerinin geniş katılımıyla Kumar ve Uyuşturucu Bağımlılığı adında bir eğitim semineri düzenledi. Seminerde konuşan Denizli Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, kentin nüfus yapısı ve yürütülen eğitimlerin bilançosu açıklandı. Denizli'nin genel nüfusunun 1 milyon 60 bin olduğunu ifade eden Emniyet Müdürü Sağdıç, bağımlılıkla mücadele eğitimlerinin hedef kitlesini oluşturan 18-60 yaş grubunda kentte 638 bin kişinin yaşadığını belirtti. Kumar ve yasa dışı bahis ile mücadele çalışmalarına bu yılın ocak ayında başladıklarını kaydeden Emniyet Müdürü, "Siberay ile ilgili faaliyetlerimiz 3 yıldır aralıksız devam ediyor. Ancak sadece bu anlatmış olduğum kumar ve yasa dışı bahis konusuna yönelik olarak ocak ayından şu ana kadar tam 7 bin 276 kişiye farkındalık eğitimi verildi. Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde ise son 3 yıldır bu eğitimlerin birebir aynısı ulaştığımız 48 bin 519 kişiye aktarıldı. Ekiplerimizle birlikte ulaşabileceğimiz en üst seviyede insana ulaşmak için yoğun bir gayret sarf ediyoruz" dedi.

"Sosyal medyadaki algılar tamamen yalan ve yanlış"

Özellikle sosyal medyada belirli zamanlar aralığında dolaşıma giren Denizli2nin suç oranlarında ilk sırada yer aldığına dair paylaşımlarına da değinen Emniyet Müdürü Sağdıç, iddiaların hiçbir temeli olmadığını vurguladı. Kentle ilgili yürütülen asılsız paylaşımlara yalan algıdan ibaret olduğunu vurgulayan Emniyet Müdürü Sağdıç, "İlimiz hakkında maalesef bazı yanlış algılar türetilmek isteniyor. 'Bazı uyuşturucu maddelerin kullanımında ikinci sıradayız', 'Suç oranlarında birinci veya ikinci sıradayız' gibi iddialar dolaşıyor. Bunlar tamamen yalan ve yanlış algılardır. Şunu net olarak ifade etmek isterim; uyuşturucu konusuyla ilgili yürüttüğümüz önleyici faaliyetler ve sizlerin destekleri sayesinde son 3 yıldır ilimiz, 30 büyükşehir arasında sondan ikinci veya üçüncü sıralardadır. Yani ilimizin durumu son derece iyidir. Toplam 81 il içerisindeki genel sıralamada ise ortalarda yer alıyoruz" şeklinde konuştu.

"Denizli'nin bu suçlarla anılmasına izin vermeyeceğiz"

Temeli ve altyapısı olmayan haberlerin toplumu yanıltmayı amaçladığını, emniyet teşkilatının elinde tüm resmi verilerin mevcut olduğunu söyleyen Emniyet Müdürü, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Biz istiyoruz ki Denizli'miz ne kumarla ne de uyuşturucuyla anılan bir şehir haline gelmesin. Sosyal medyada altyapısı bulunmayan haberlerle oluşturulmak istenen bu olumsuz tablonun aksine, her geçen gün başarı grafiğimiz ve rakamlarımız çok daha iyiye gidiyor. Biz bu uyuşturucu ve kumar illetini vatandaşlarımızla, basın mensuplarımızla el ele vererek inşallah en asgari düzeye indireceğiz. Sizlerin bu mücadelede desteğini bekliyoruz." - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı