Emniyet müdürü, 3 aylık eşine şiddetten tutuklandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde görev yapan İlçe Emniyet Müdürü H.T., eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklandı. Olay, tartışma sonrası yaşandı ve ihbar sonrasında emniyet ekipleri H.T.'yi gözaltına aldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde görev yapan İlçe Emniyet Müdürü H.T., eşini darbettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İddiaya göre, Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine 3 ay önce başlayan H.T., geçtiğimiz hafta eşiyle ikamet ettiği evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İlçe Emniyet Müdürü H.T. eşini darbetti. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri eşinin şikayetçi olması üzerine H.T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.T., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
