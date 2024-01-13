Emirdağ'da Torbacılara Operasyon: 2 Kişiden Birisi Tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde torbacı diye tabir edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemeler sonrası uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti suçundan İ.Z. ve N.C.Ö., isimli şahıslar gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan İ.Z., hakkında adli kontrol kararı verilirken, N.C.Ö., ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR