Emine Kolay davası 29 Aralık 2026'ya ertelendi, adliye önünde arbede yaşandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 5 Eylül 2025 tarihinde eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edilen Emine Kolay'ın davasında ikinci duruşma görüldü. Mahkemenin duruşmayı ertelemesinin ardından Kolay'ın yakınları ile jandarma arasında adliye önünde kısa süreli arbede yaşandı. Yakınları, duruşma salonundaki gelişmeleri yanlış anlayarak toplu halde adliye binasına girmek istedi.

Olay, 5 Eylül 2025 tarihinde Akçadağ ilçesine bağlı Bahri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Emine Kolay, evinin mutfak bölümünde bıçakla ağır yaralandı. Kolay, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın ardından eşi Yusuf Kolay tutuklandı. Olayla ilgili tutuklu sanık Yusuf Kolay hakkında "nitelikli kasten öldürme" suçundan dava açılırken, sanık Münire Kolay "suçluyu kayırma" ve "nitelikli kasten öldürmeye azmettirme", diğer sanık Yusuf Kolay ise "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamalarıyla Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Yusuf Kolay, tutuksuz sanıklar Münire Kolay ve Yusuf Kolay ile Emine Kolay'ın annesi Elif Uçurum, ablası Medine Yahşi ve taraf avukatları katıldı.

Dosyaya giren Adli Tıp Kurumu raporunda, Emine Kolay'ın tek bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Duruşmada söz alan mağdur ailenin avukatı Mehmet Sevindik, olay yerinde ve araçta kan bulunmadığına dikkat çekerek, bunun tıbben mümkün olup olmadığının araştırılmasını istedi. Sevindik, sağlık personelinin ifadesinde yaralıyı araçtan alırken aracın yanında yaklaşık 18 yaşlarında bir erkek şahsın bulunduğunun belirtildiğini kaydederek, sağlık personeli, doktor ve güvenlik görevlilerinin tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Emine Kolay'ın annesi Elif Uçurum ise, "Ben şikayetçiyim, kızımı öldürüp, hastaneye götürüp attılar" dedi.

Tutuklu sanık Yusuf Kolay tahliyesini talep ederken, sanık avukatı Şahin Çağlar da müvekkilinin eşini öldürmesi için bir neden bulunmadığını savundu. Çağlar, ses kayıtlarının incelenmesini talep ederek, "Bir masumiyet varsa ortaya çıksın, bir suç varsa o da ortaya çıksın" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, olay yerinde keşif yapılması ile sağlık personeli, doktor ve olay yerinde inceleme yapan jandarma görevlilerinin tanık olarak dinlenmesi yönündeki talepleri reddetti. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda bulunan ses analiz raporunun beklenilmesine karar veren mahkeme heyeti tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma 29 Aralık 2026 tarihine ertelendi.

Duruşma sonrası gerginlik

Duruşmanın ertelenmesinin ardından Emine Kolay'ın Adıyaman'ın Sincik ilçesi ve Malatya'dan gelen çok sayıda yakını adliye bahçesinde toplandı. Duruşma salonundaki gelişmeleri yanlış anlayan grup, toplu halde adliye binasına girmek istedi. Jandarma ekiplerinin grubu engellemesi üzerine kısa süreli arbede yaşandı. Mağdur tarafın avukatı Mahmut Sevindik'in grubu sakinleştirmesiyle gerginlik sona erdi. Yakınları daha sonra adliye önünden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı