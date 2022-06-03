Emet'te ahıra yıldırım düşmesi sonucu 4 büyükbaş hayvan telef oldu - Haberler

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Emet'te ahıra yıldırım düşmesi sonucu 4 büyükbaş hayvan telef oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Emet'te ahıra yıldırım düşmesi sonucu 4 büyükbaş hayvan telef oldu

Kütahya'nın Emet ilçesinde hayvan ahırına yıldırım düşmesi sonucu 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kütahya'nın Emet ilçesinde hayvan ahırına yıldırım düşmesi sonucu 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniceköy Malı mevkiinde dün gece şiddetli yağış ve gök gürültüsü esnasında Hasan Şen'e ait hayvan ahırına düşen yıldırım sonucu ahırda bulunan 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Sabah hayvanlarının bakımını yakmak amacıyla ahıra gelen Hasan Şen, düşen yıldırım sonucu 4 büyükbaş hayvanlarının telef olduğunu gördü ve ardından yetkililerle irtibata geçerek olayla ilgili tutanak tutturdu.

Yıldırım düşmesi sonucu 4 büyükbaş hayvanının telef olmasından çok üzgün olduğunu söyleyen Şen, " Dün gece Yeniceköy Malı mevkiinde şiddetli yağış ve gök gürültüsü vardı. Düşen yıldırımların biri hayvan ahırıma isabet etmiş. Sabah geldiğimde hayvanlarımın telef olduğunu görünce ne yapacağımı bilemedim. Gerekli mercilere durum bildirdim. Hayvanlarımın maddi değeri 60 bin TL civarındaydı "dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hasan Şen Kütahya 3. Sayfa Haberler

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