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Emet'te Traktör ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Emet'te Traktör ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
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Kütahya'nın Emet ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı. Kazada hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Yaralılar ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, Emet-Hisarcık kara yolu Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.Y. yönetimindeki 43 KT 725 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen İ.E.'nin kullandığı 43 FE 861 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü R.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan 12 yaşındaki O.B., ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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