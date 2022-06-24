Emet Belediyesi'nden Marmaris yangınına araç ve ekip desteği - Haberler

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Emet Belediyesi'nden Marmaris yangınına araç ve ekip desteği

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Emet Belediyesi'nden Marmaris yangınına araç ve ekip desteği

Marmaris'te 5 noktada devam eden orman yangını söndürme çalışmalarına Emet Belediyesi de bir arazöz ve işçi takviyeleri ile destek verecek.

Marmaris'te 5 noktada devam eden orman yangını söndürme çalışmalarına Emet Belediyesi de bir arazöz ve işçi takviyeleri ile destek verecek.

Emet Belediyesi İtfaiye Amirliği'nde görevli ekipler Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ında katılımı ile yangınla mücadele için dualarla Marmaris'e uğurlandı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emet Belediyesi Hüseyin Doğan Marmaris 3. Sayfa Haberler

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