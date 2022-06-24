Emet Belediyesi'nden Marmaris yangınına araç ve ekip desteği
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Marmaris'te 5 noktada devam eden orman yangını söndürme çalışmalarına Emet Belediyesi de bir arazöz ve işçi takviyeleri ile destek verecek.
Marmaris'te 5 noktada devam eden orman yangını söndürme çalışmalarına Emet Belediyesi de bir arazöz ve işçi takviyeleri ile destek verecek.
Emet Belediyesi İtfaiye Amirliği'nde görevli ekipler Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ında katılımı ile yangınla mücadele için dualarla Marmaris'e uğurlandı. - KÜTAHYA
Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 22, 2022
Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 21, 2022
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa