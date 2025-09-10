Emekli Polis Z.Ş. Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kendisini vuran emekli polis Z.Ş., 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapmış olan emekli Z.Ş., İkiz Göller'e giderek yanındaki silahla kendini vurdu. Durumu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Z.Ş.'yi hastaneye kaldırdı. 2 gün boyunca tedavi altında bulunan Şahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtulamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ