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Emekli Polis Memuru Güven Taşan, Pankreas Kanserine Yenik Düştü

Emekli Polis Memuru Güven Taşan, Pankreas Kanserine Yenik Düştü
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Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden emekli polis memuru Güven Taşan, karın ağrısı nedeniyle gittiği hastanede pankreas kanseri tanısı aldı ve tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Taşan, 53 yaşında ve 2 çocuk babasıydı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden emekli polis memuru Güven Taşan, Eğirdir ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede pankreas kanseri tanısı aldı ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde uzun yıllar görev yaptıktan sonra 3 yıl önce emekli olan polis memuru Güven Taşan (53), geçtiğimiz cuma günü karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede pankreas kanseri tanısı aldı. Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne başvuran Taşan, yapılan tetkiklerin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Evli ve 2 çocuk babası Taşan, tedavi sürecinde dün hayatını kaybetti.

Emekli polis memuru Güven Taşan'ın, bugün öğle namazını müteakip Eğirdir Hızırbey Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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