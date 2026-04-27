Emekli polis bulduğu içinde 250 bin TL'lik döviz olan çantayı sahibine teslim etti

Mersin'in Tarsus ilçesinde emekli polis, içerisinde yaklaşık 250 bin TL'lik döviz ile altın olan çantayı sahibine ulaştırarak örnek bir davranış sergiledi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çevreli Mahallesi Muhat Köprüsü Piknik alanına ailesiyle birlikte giden emekli polis memuru Mehmet Darendeli, demire asılı halde bırakılmış bir el çantası buldu. Çantayı kontrol eden Darendeli, içerisinde 5 bin 600 dolar, bir adet bilezik, 900 TL ve 4 çocuğa ait kimlik kartlarını gördü. Bunun üzerine Darendeli, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Yapılan incelemede çantanın, Mohammed Hammach'a ait olduğu tespit edildi. Haber verilmesi üzerine polis merkezine gelen yabancı uyruklu şahıs çantasını Darendeli'den teslim alarak teşekkür etti.

Çantanın sahibini olay yerinde bulamaması nedeniyle polis merkezine getirdiğini belirten Darende, eksiksiz şekilde sahibine teslim edildiğini söyledi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı