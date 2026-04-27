Emekli polis bulduğu içinde 250 bin TL'lik döviz olan çantayı sahibine teslim etti

Emekli polis bulduğu içinde 250 bin TL'lik döviz olan çantayı sahibine teslim etti
Mersin'in Tarsus ilçesinde emekli polis, içerisinde yaklaşık 250 bin TL'lik döviz ile altın olan çantayı sahibine ulaştırarak örnek bir davranış sergiledi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde emekli polis, içerisinde yaklaşık 250 bin TL'lik döviz ile altın olan çantayı sahibine ulaştırarak örnek bir davranış sergiledi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çevreli Mahallesi Muhat Köprüsü Piknik alanına ailesiyle birlikte giden emekli polis memuru Mehmet Darendeli, demire asılı halde bırakılmış bir el çantası buldu. Çantayı kontrol eden Darendeli, içerisinde 5 bin 600 dolar, bir adet bilezik, 900 TL ve 4 çocuğa ait kimlik kartlarını gördü. Bunun üzerine Darendeli, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Yapılan incelemede çantanın, Mohammed Hammach'a ait olduğu tespit edildi. Haber verilmesi üzerine polis merkezine gelen yabancı uyruklu şahıs çantasını Darendeli'den teslim alarak teşekkür etti.

Çantanın sahibini olay yerinde bulamaması nedeniyle polis merkezine getirdiğini belirten Darende, eksiksiz şekilde sahibine teslim edildiğini söyledi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı

Gülistan Doku soruşturmasında il emniyet müdürü ifadeye çağrıldı
Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi

Dünya rahat bir nefes mi alacak? İran'dan ABD'ye ilginç teklif
Japonya'da 6.2 büyüklüğünde deprem! Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geliyor

Ülkeyi sarsan 6.2'lik deprem! Uzmanlar uyarı üstüne uyarı yapıyor
Derbiye damga vuran anlar! Penaltı kaçtı, Kerem Aktürkoğlu yıkıldı

Herkes bu görüntüyü konuşuyor!
Survivor’da saldırı ve küfürlerin ardından Seren Ay diskalifiye edildi

Survivor’da kriz büyüdü, sonu diskalifiye oldu

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Trump ve Netanyahu'yu küplere bindirecek af kararı

Herzog'un kararı Trump ve Netanyahu'yu küplere bindirecek
Japonya'da 6.2 büyüklüğünde deprem! Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geliyor

Ülkeyi sarsan 6.2'lik deprem! Uzmanlar uyarı üstüne uyarı yapıyor
Putin düğmeye bastı, yaşlanmak tarih oluyor: 150 yaşına ulaşmak muhtemel

Yaşlanmak tarih oluyor! Rusya'dan tıp dünyasını şaşkına çeviren adım
İstanbul'daki 13 yıllık başsız kadın cinayeti çözüldü

Sahile vuran kesik baş! Tüyler ürperten cinayet 13 yıl sonra çözüldü