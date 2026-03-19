Haberler

Muğla'da emekli jandarma albay son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'da yaşamını yitiren emekli Jandarma Albay Ertuğrul Köroğlu için cenaze töreni düzenlendi. Bir süredir kanser tedavisi gören Köroğlu, sevenleri ve ailesinin katıldığı törende dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Muğla'da hayatını kaybeden emekli Jandarma Albay Ertuğrul Köroğlu, Türk bayrağına sarılı tabutla son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir yumuşak doku kanseriyle mücadele eden Emekli Jandarma Albay Ertuğrul Köroğlu, yaşamını yitirdi. 51 yaşındaki Köroğlu'nun vefatı, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Merhum Köroğlu için Menteşe ilçesi Kurşunlu Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törende, Köroğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu jandarma personeli tarafından omuzlarda taşındı. Ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı törende, kılınan cenaze namazının ardından Ertuğrul Köroğlu'nun naaşı dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

