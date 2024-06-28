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Emekli astsubayın cansız bedeni 11 yıl sonra toprağa verildi

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Bursa'da, vasiyeti üzerine bağışlanan bedeni 11 yıl boyunca tıp öğrencilerinin eğitimlerinde kadavra olarak kullanılan emekli astsubay Fehmettin Saymaz, toprağa verildi.

Bedenini doktor adaylarının eğitimi için Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi'ne bağışlayan emekli astsubay Fehmettin Saymaz, 11 yıl sonra törenle Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde toprağa verildi.

KADAVRA OLARAK KULLANDILAR

Bursa'da yaşayan emekli astsubay Fehmettin Saymaz, 2013 yılında hayatını kaybetti. Saymaz'ın bedeni, vasiyeti üzerine doktor adaylarının eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla kadavra olarak kullanıldı.

KARDEŞİ VE KIZLARINA TESLİM EDİLDİ

Saymaz'ın bedeni, 11 yılın ardından ailesinin talebi üzerine defnedilmek üzere kardeşi Ergin Saymaz (65), kızları Çiğdem Saymaz Narlı (56) ve Semra Kama'ya (58) törenle teslim edildi.

Emekli astsubayın cansız bedeni 11 yıl sonra toprağa verildi

CENAZEYE KATILIM YOĞUNDU

Kızının yaşadığı Ayvalık'a getirilen Saymaz, ilçe mezarlığında ailesi, yakınları, Büro Emekçileri Sendikası Balıkesir Şubesi yönetici ve üyeleri, Ayvalık Adliyesi çalışanları, öğretmenler ve bölge halkının katıldığı törenin ardından toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (2)

Netherill:

topraktan geldik toprağa döneceğiz. bu süre zarfında bedenini bilim, ilim için vasiyetleyen komutanımızın inşalah mekanı cennet olur.

99
1
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Güven önemlş:

Allah rahmet eylesin güzel insan

27
1
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