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Elmadağ'da anız yangını: Ekipler müdahale ediyor

Elmadağ'da anız yangını: Ekipler müdahale ediyor
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Ankara'nın Elmadağ ilçesi Seyitcemali Mahallesi kırsalında bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, mahsur kalan bazı hayvanlar vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesi Seyitcemali Mahallesi kırsalında bilinmeyen bir nedenden dolayı anız yangını çıktı. Çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.

Elmadağ ilçesi Seyitcemali Mahallesi kırsalında bilinmeyen bir nedenden dolayı anız yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangına müdahalenin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, mahsur kalan bazı hayvanların ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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