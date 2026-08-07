Elmadağ'da anız yangını: Ekipler müdahale ediyor

Ankara'nın Elmadağ ilçesi Seyitcemali Mahallesi kırsalında bilinmeyen bir nedenden dolayı anız yangını çıktı. Çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.

Elmadağ ilçesi Seyitcemali Mahallesi kırsalında bilinmeyen bir nedenden dolayı anız yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangına müdahalenin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, mahsur kalan bazı hayvanların ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı