Elmadağ'da 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana gelen 6 araçlık zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, trafik kaza sonrası normale döndü.

Kaza, Elmadağ ilçesi Ankara - Kırıkkale Karayolu istikametinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bölgede meydana gelen 6 araçlık zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye nakledildi. Bölgede aksayan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Canlı anlatım: Dev derbide ilk düdük çaldı

Süper Kupa finali başladı! Tempo çok yüksek
