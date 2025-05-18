Elmadağ'da LPG'li Otomobilde Patlama: Araç Yanarak Maddi Hasar Oluşturdu

Elmadağ'da LPG'li Otomobilde Patlama: Araç Yanarak Maddi Hasar Oluşturdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Elmadağ'da LPG'li Otomobilde Patlama: Araç Yanarak Maddi Hasar Oluşturdu
Haber Videosu

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde LPG'li bir otomobil, bilinmeyen bir sebeple patladı ve alev aldı. Olayı görenler durumu itfaiyeye bildirdi, yangın söndürüldü ancak araçta maddi hasar oluştu.

Elmadağ'da LPG'li otomobilde patlama... Araç alev alev yandı

ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde LPG'li bir otomobilde patlama sonrası yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. LPG'li olduğu öğrenilen otomobilde henüz bilinmeyen bir sebeple patlama yaşandı ve araç yanmaya başladı. Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yanan araç vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN SARIBIYIK - 3.Sayfa
İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor

İstanbul'da şoförler kontak kapatıyor, otobüsler çalışmayacak
Demet Akalın tepki gösterdi: Uygulamaya son verin

Demet Akalın görüntülere tepki gösterdi: Gerçekten onur kırıcı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Sezen Aksu, Serdar Ortaç, Teoman... İşte ünlü isimlerin memleketleri

Herkes İzmirli sanıyordu, gerçek başka çıktı
Goldman Sachs bankası altın fiyatının yeni rekor kırabileceği tahmininde bulundu

Çakılan altın fiyatları için yeni rekor tahmini
Trump Katar'da görüp 'Perfecto' diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş

Trump Katar'da görüp "Perfecto" diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş
Ligue 1'de inanılmaz son! 90+9'da ligin kaderi değişti

Ligue 1'de inanılmaz son! 90+9'da ligin kaderi değişti
Hale Soygazi siber saldırıya uğradı

Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Dolandırıcıların kurbanı oldu
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.