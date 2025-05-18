Elmadağ'da LPG'li Otomobilde Patlama: Araç Yanarak Maddi Hasar Oluşturdu
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde LPG'li bir otomobil, bilinmeyen bir sebeple patladı ve alev aldı. Olayı görenler durumu itfaiyeye bildirdi, yangın söndürüldü ancak araçta maddi hasar oluştu.
Elmadağ'da LPG'li otomobilde patlama... Araç alev alev yandı
ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde LPG'li bir otomobilde patlama sonrası yangın çıktı.
Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. LPG'li olduğu öğrenilen otomobilde henüz bilinmeyen bir sebeple patlama yaşandı ve araç yanmaya başladı. Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yanan araç vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN SARIBIYIK - 3.Sayfa