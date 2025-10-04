Haberler

Elmadağ'da Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı

Elmadağ'da Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, Elmadağ Kurtuluş Mahallesi'nde 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Nefesleri kesen derbide her şey var, kazanan yok

Nefesleri kesen derbide her şey var, kazanan yok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hadise sahnede sınırları zorladı

Hadise yine sınırları zorladı
Galatasaray taraftarından Sergen Yalçın'ı duygulandıran pankart

Galatasaray taraftarından Sergen Yalçın'ı duygulandıran pankart
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.