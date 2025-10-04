Elmadağ'da Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, Elmadağ Kurtuluş Mahallesi'nde 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA