Elmadağ'da Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Olay, Elmadağ Kurtuluş Mahallesi'nde 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa