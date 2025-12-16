Haberler

Esrarengiz olay köyü karıştırdı! Havada görülen cisim büyük bir gürültüyle yere çakıldı

Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Kuşçuali Köyü'nde gökyüzünde görülen ve bir süre sonra büyük bir gürültüyle düşen bilinmeyen cisim her yerde aranıyor. Jandarma ekiplerinin köyde arama çalışmaları devam ediyor.

Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Kuşçuali Köyü'nde esrarengiz bir olay yaşandı. İddialara göre; akşam saatlerinde gökyüzünde bilinmeyen bir cisim görüldü.

BİLİNMEYEN CİSİM TÜM KÖYDE ARANIYOR

Bir süre sonra cisim büyük bir gürültüyle düştü. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin düşen cismi arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
