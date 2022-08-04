Elinden telefonu alıp kaçtı, küçük çocuk arkasından bakakaldı... O anlar kamerada Elinden telefonu alıp kaçtı, küçük çocuk arkasından bakakaldı. Elinden telefonu alıp kaçtı, küçük çocuk arkasından bakakaldı... O anlar kamerada Esenyurt'ta küçük çocuğun elinden telefon çalan hırsız kamerada İSTANBUL - Esenyurt'ta bir şahıs, caddede oturan çocuğun elindeki telefonu alarak kaçtı. Küçük çocuk koşan hırsızın arkasından bakakalırken hırsız, kısa sürede yakalandı. Yaşanan o anlar çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi, Fikri Sönmez Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, İbrahim B. isimli şüpheli şahıs, marketin önünde telefon ile oynayan çocuğa sessizce yaklaştı. Bir anda harekete geçen hırsız, küçük çocuğun telefonunu kaptığı gibi koşmaya başladı. Kaçan şahsın arkasından bakakaldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, İbrahim B'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasında Hırsızlık anı çevredeki bir marketin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde bir şüpheli şahsın, marketin önünde oturan çocuğun elindeki telefonu alarak kaçtığı görülüyor. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli Esenyurt 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Elinden telefonu alıp kaçtı, küçük çocuk arkasından bakakaldı... O anlar kamerada - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.