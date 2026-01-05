Haberler

Gölette Otomobilde Cesedi Bulunan Elif, Babasının Mezarının Yanında Toprağa Verildi

Güncelleme:
Bursa’da gölette otomobilde cesedi bulunan Elif Kumal (34), babasının mezarının yanına defnedildi. Ailesi, yaşanan olayın faillerinin cezalandırılmasını istiyor.

Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Elif Kumal'ın (34) cenazesi, ailesine teslim edildi. Bandırma ilçesi Doğa Mahallesi'nde ailesinin yaşadığı eve getirilen Elif Kumal'ın cenazesi, burada alınan helallik alındıktan sonra Doğa Mahallesi Camisi'ni götürüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Elif Kumal, 2 yaşındayken kaybettiği polis memuru babası Mustafa Kumal'ın mezarının yanına defnedildi.

'SEBEP OLANLAR MUTLULAR MI'

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Enis G. (37) ile arkadaşı Yavuz B.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösteren Elif Kumal'ın yengesi Fatma Kumal, "Ben kardeşimin dirisini getireceğim dedim. Getiremedim, ölüsünü getirdim. Onu cenaze arabasına ben bindirdim. Ben teşhis ettim. Şimdi toprağa koyacağım. Sebep olanlara soruyorum mutlular mı? Ben şokun etkisindeyim. Benim kardeşimin kendisi boğulsa bile suçlular cezalandırılsın. Kamp alanıyla gölün arası 2 kilometre. Demek ki gördü. Yanındaki şahıs, Enis, Elif'i darbettiğinde yardım edebilirdi. Yardım isteyebilirdi. Kime ne diyeyim. Biz küçücük mutlu bir aileydik. Ben kardeşimi toprağa vereceğim. 2 yaşında kaybettiği babasının yanına gömeceğiz şimdi. Bizden can aldılar. Nerede bize zarar veren varsa cezasını çeksin istiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3-sayfa
