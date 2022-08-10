Elektrikli telin çarptığı telef oldu Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yaban hayvanları için çekilen seyyar elektrikli tele takılan inek, telef oldu. Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yaban hayvanları için çekilen seyyar elektrikli tele takılan inek, telef oldu. Edinilen bilgiye göre, İhsangazi ilçesine bağlı Bozarmut köyünde ikamet eden Abdurrahman Gideroğlu'na ait inek, yaban hayvanları için çekilen elektrikli tele dokunması üzerine çarpılarak telef oldu. İneğin 15 günlük buzağısının bulunduğu öğrenildi - KASTAMONU İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kastamonu İhsangazi Bozarmut 3. Sayfa Haberler

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