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Nevşehir'de Mobilet Kazası: 5 Yaralı

Nevşehir'de Mobilet Kazası: 5 Yaralı
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Nevşehir’de üç tekerlekli elektrikli mobiletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Nevşehir'de üç tekerlekli elektrikli mobiletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyünde, üç tekerlekli elektrikli mobilet devrildi. Meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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