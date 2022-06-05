Elektrikli bisikletten düşen sürücü yaralandı - Haberler

Elektrikli bisikletten düşen sürücü yaralandı Köpekten kaçmak için manevra yapan sürücü, elektrikli bisikletten düşerek yaralandı. Köpekten kaçmak için manevra yapan sürücü, elektrikli bisikletten düşerek yaralandı. Olay, saat 23.30 sıralarında Sinop Ada Mahallesi Yakamoz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikli bisiklet sürücüsü S.Y.K., seyir halindeyken önüne çıkan köpekten kaçmak için ani manevra yaptı. Dengesini kaybeden sürücü, düşerek yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SİNOP İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sinop 3. Sayfa Haberler

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