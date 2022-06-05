Elektrikli bisikletten düşen sürücü yaralandı - Haberler

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Elektrikli bisikletten düşen sürücü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elektrikli bisikletten düşen sürücü yaralandı

Köpekten kaçmak için manevra yapan sürücü, elektrikli bisikletten düşerek yaralandı.

Köpekten kaçmak için manevra yapan sürücü, elektrikli bisikletten düşerek yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Sinop Ada Mahallesi Yakamoz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikli bisiklet sürücüsü S.Y.K., seyir halindeyken önüne çıkan köpekten kaçmak için ani manevra yaptı. Dengesini kaybeden sürücü, düşerek yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sinop 3. Sayfa Haberler

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