Elektrikli Bisiklet Kaza Yaptı, Sürücü Direndi

Ekipler dakikalarca dil döktü, parçalanan bisikletini bırakmamak için direndi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. Şoka giren yaralı, parçalara ayrılmış olan bisikletini bırakmamak için ambulansa binmek istemeyince, polis ve 112 ekipleri dakikalarca dil döktü.

Kaza İnegöl OSB Havaalanı caddesine meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Samet Y.yönetimindeki 34 BKS 425 plakalı otomobil, caddeye aniden çıkan sürücü Erdal O.yönetimindeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü yaralandı. Başından darbe alan yaralı şoke girdi.

Bisikletini bırakmadı

Kanlar içindeki yaralı parçalanan elektrikli bisikletini toplamaya çalışırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerine de hastaneye gitmemek için direndi. Yaralı bisikletini bırakmazken, polis ve 112 ekipleri yaralıyı Acil Servise götürmek için dakikalarca dil döktüler. Yaralı yaklaşık 15 dakika süren ikna sonucu ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.