İnegöl'de Elektrikli Bisiklet Uçuruma Yuvarlandı: 3 Çocuk Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan elektrikli bisikletin uçuruma yuvarlanması sonucu 3 çocuk yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Yeniceköy ile Esenköy mahallelerini birbirine bağlayan yol üzerinde meydana geldi. C.D. (17) yönetimindeki elektrikli bisiklet, yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada bisiklet sürücüsü ile arkasında bulunan R.T.E. (12) ve İ.D. (15) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, Jandarma ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Uçurumdaki yaralılar, ekiplerin yoğun çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı