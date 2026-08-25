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Adıyaman'da Elektrikli Bisiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da Elektrikli Bisiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Adıyaman'ın Turgut Reis Mahallesi'nde elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu elektrikli bisiklet sürücüsü Mustafa Özer yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere, Mustafa Özer idaresindeki elektrikli bisiklet ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi'nde çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Mustafa Özer yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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