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Elektrik ustasının son işi bozulan kliması oldu

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Klimasını tamir ederken hayatını kaybeden elektrik ustasının ölümü ağabeyini yıktı. Elektrik akımına kapıldığı değerlendirilen elektrik ustasının kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ortaya çıkacak.

Elektrik ustasının son işi bozulan kliması oldu

Klimasını tamir ederken hayatını kaybeden elektrik ustasının ölümü ağabeyini yıktı

Elektrik akımına kapıldığı değerlendirilen elektrik ustasının kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ortaya çıkacak

ANTALYA - Antalya'da arızalanan klimasını tamir etmek isteyen elektrik ustası hayatını kaybetti. Ölüm nedeni araştırılan ustanın cenazesi tabuta konularak cenaze aracına götürüldüğü sırada ağabey gözyaşı döktü.

Olay, saat 13.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi 3156 sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi. Bir süredir Cihan Kavak'a ulaşamayan abisi şahsın tek başına yaşadığı ikametine geldi. İçeriye giren ve kardeşini yerde hareketsiz bir şekilde yatarken bulan ağabey 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Cihan Kavak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine verilen adrese Olay Yeri İnceleme, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri ve karakol ekibi sevk edildi. Elektrikçi olduğu öğrenilen Cihan Kavak'ın en son dün saat 16.00 sıralarında görüldüğü öğrenildi.

Ağabeyi gözyaşlarını tutamadı

Yapılan incelemede oda içerisinde bulunan klimanın çalışır vaziyette ve bazı parçalarının sökülmüş olduğu öğrenilirken, elektrik ustası olan Cihan Kavak'ın arızalanan klimasını onarmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kavak'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu sırada kardeşini kendi elleri ile tabuta taşıyan ağabeyin üzgün olduğu görülürken, Kavak'ın cansız bedeni cenaze aracına taşınırken gözyaşlarını tutamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Otopsi 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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