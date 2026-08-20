Eskişehir'de Kuş Çarpması Sonucu Çıkan Anız Yangını Büyümeden Söndürüldü

Eskişehir'in kırsal İğdecik Mahallesi'ndeki tarım arazisinde elektrik tellerine kuş çarpması sonucu çıkan anız yangını, orman bölge müdürlüğünün tahsis ettiği su tankeriyle mahalle sakinleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi İğdecik Mahallesi'ndeki bir tarım arazisinde, elektrik tellerine kuş çarpması nedeniyle yangın çıktı. Tellerden sıçrayan kıvılcımların anızları tutuşturması üzerine yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri hızla müdahalede bulundu. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından mahalleliğe tahsis edilen su tankerini kullanan vatandaşlar, yangının çevredeki diğer ekili alanlara ve ormanlık bölgeye sıçramasını önleyerek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Söndürme çalışmalarının ardından arazide soğutma işlemi gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı