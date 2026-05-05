Elektrik direğine çarpan otomobil ters döndü
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarparak ters döndü.
Kaza, Kovancılar ilçesi Pınartepe Mahallesi mevkiinde gece 02: 30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M. Z. idaresindeki 46 ACS 574 plakalı otomobil, Kovancılar istikametinden Palu istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç ters dönerken kazada maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle Pınartepe ve Cimşitbey mahallelerinde geçici elektrik kesintisi yaşandı. - ELAZIĞ