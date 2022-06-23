Elektrik direğinde akıma kapılarak hayatını kaybetti Osmaniye'de elektrik direğine çıkan bir kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti. Osmaniye'de elektrik direğine çıkan bir kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti. Olay, Fatih Mahallesi 3033 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar elektrik direğinde asılı halde bir kişiyi gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen ekipler şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından isminin Celal Çiftçi olduğu öğrenilen şahıs itfaiye yardımıyla bulunduğu yerden indirildi. Olay yerinde hazır bekletilen cenaze aracıyla şahsın cansız bedeni Osmaniye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Osmaniye İtfaiye Fatih 3. Sayfa Haberler

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