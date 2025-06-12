Elektrik Akımına Kapılan İşçi Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde 58 yaşındaki Ahmet Selim Sarraf, boya yaparken elektrik akımına kapılarak yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde boya yaparken elektrik akımına kapılan 58 yaşındaki şahıs yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Türkeli Mahallesi'ndeki bir binada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evin damında boya yapan 58 yaşındaki Ahmet Selim Sarraf elektrik teline değmesi sonucu akıma kapıldı. Akıma kapılarak yaralanan Sarraf'ın görenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye, AKOM, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini sevk etti. Ekipler, yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaparak damdan indirdi.

Yaralı, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Hastane de ilk müdahale edilen Sarraf, burdan şehir hastanesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK YİĞENOĞLU - 3.Sayfa
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat uygulaması yakında sona erecek

Bakan Şimşek duyurdu! Uzun zamandır tartışılan uygulama tarih oluyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'nın ayrılışının arkasındaki neden ortaya çıktı! Yok artık dedirtti

Acun Ilıcalı'nın fişini bakın kim çekmiş
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
Netanyahu'nun Osmanlı korkusu: Yakın zamanda yeniden canlanacak bir güç değil

Netanyahu'yu Osmanlı korkusu sardı, skandal sözler kullandı
Süper Lig'in gol kralı 3. Lig'e transfer oldu

Süper Lig'in gol kralı 3. Lig'e transfer oldu
Getir ve Bitaksi kullanıcılarının kişisel verilerinin çalındığı iddiasına soruşturma

Başsavcılığı harekete geçiren iddia! Milyonlarca kişi diken üstünde
Anne katili evladın ilk ifadesi! O sözleri duyunca dehşet saçmış

Anne katili evladın ilk ifadesi! O sözleri duyunca dehşet saçmış
2. Lig'den düşen 58 yıllık kulüp kapanacak

2. Lig'den düşen 58 yıllık kulüp kapanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.