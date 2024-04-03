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İzmir'de Barış Boyun Çetesi'ne operasyon: 8 gözaltı

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Yurt dışında firar olan Barış Boyun'un yönettiği suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda tetikçinin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli yakalandı. Gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

TABANCA VE UYUŞTURUCUYA EL KONULDU

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, silahlı tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

Düzenlenen operasyonlar sonucunda bulunan 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve suçta kullanıldığı tespit edilen motora el konuldu.

"TEK TEK YAKALAYACAĞIZ"

Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili "Ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız. Tek tek yakalayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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