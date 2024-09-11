Elbistan'da düğünde havaya ateş eden 4 şüpheli gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düğünde havaya ateş eden 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay Elbistan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 9 Eylül günü Elbistan'da bir düğünde silahla ateş edildiği ihbarı geldi. İhbar üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptığı çalışmada F.A. (25), M.D. (25), H.H. (35), T.T. (36) isimli şahısların silahla ateş ettiğini tespit etti. Ekipler operasyonla şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin evlerinde ve üst aramalarında 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 46 mermi, 26 av tüfeği fişeği ve 8 kurusıkı fişeği ele geçirdi. Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ