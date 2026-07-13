Kahramanmaraş'ta nehirde erkek cesedi bulundu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Ceyhan Nehrinde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Köprübaşı Mahallesi'nde Ceyhan Nehri'nde meydana geldi. Nehirde hareketsiz halde bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından ekipler, nehirdeki cansız bedene ulaştı. Yapılan kimlik tespitinde, cansız bedenin 48 yaşındaki Hüseyin Özdemir'e ait olduğu belirlendi.

Özdemir'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı