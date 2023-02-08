Elbistan'da acı manzara böyle görüntülendi 3. Sayfa Haberleri Elbistan'da acı manzara böyle görüntülendiKAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş Elbistan'da meydana gelen 7.6 şiddetindeki depremin ardından oluşan acı manzara dron ile havadan görüntülendi. Elbistan'da acı manzara böyle görüntülendi KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş Elbistan'da meydana gelen 7.6 şiddetindeki depremin ardından oluşan acı manzara dron ile havadan görüntülendi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7.7 şiddetindeki depremin ardından Elbistan ilçesinde 7.6 şiddetinde bir deprem daha meydana gelmişti. 10 ili etkileyen deprem Elbistan ilçesinde ağır hasar oluşturdu. Birçok bina yıkılırken yüzlerce insan enkaz altında kaldı. Termometrelerin -10 dereceleri gösterdiği ilçede enkazın üstüne beyaz örtü kapladı. Oluşan acı manzara dron ile havadan görüntülendi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Elbistan 3. Sayfa Haberler

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