Taraftarları taşıyan minibüs şarampole kaydı

Elazığsporlu taraftarları taşıyan minibüs, kar ve buzlanmanın etkisiyle şarampole kaydı. Kazada yaralanan olmazken facianın eşiğinden dönüldü.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 19. Haftası'nda Seza Çimento Elazığspor'un, Anagold 24 Erzincan'la deplasmanda oynayacağı maç için Erzincan'a giden Elazığsporlu taraftarları taşıyan araç, Tunceli Pülümür yolunda etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle şarampole kaydı. Yaralanın olmadığı kazada, facianın eşiğinden dönüldü.

Elazığspor kulübü sosyal medya hesabından kaza geçiren taraftarlarıyla ilgili bir paylaşım yaptı. Açıklamada; "Anagold 24 Erzincanspor deplasmanına takımımıza destek olmak amacıyla seyahat eden taraftarlarımızın geçirdiği trafik kazasını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kazada hayati tehlikesi bulunan veya durumu ağır olan taraftarımızın olmaması en büyük tesellimizdir. Kazadan etkilenen taraftarlarımıza ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. - ELAZIĞ