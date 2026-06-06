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Sel nedeniyle kapanan Elazığ-Tunceli yolu trafiğe açıldı

Sel nedeniyle kapanan Elazığ-Tunceli yolu trafiğe açıldı
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde sel nedeniyle kapanan Elazığ-Tunceli kara yolu, temizlik çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle çift taraflı olarak ulaşıma kapanan Elazığ-Tunceli kara yolu, yapılan temizlik çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve sonrasında oluşan sel nedeniyle çift taraflı olarak trafiğe kapatılan Elazığ-Tunceli kara yolunda ulaşım yeniden sağlandı. Yolun kapanmasının ardından bölgeye sevk edilen il özel idaresiekipleri, sel sularının çekilmesiyle birlikte yolda biriken çamur ve taş parçalarını temizlemek için çalışma yürüttü. İş makineleriyle yapılan temizlik çalışmalarının tamamlanması ve güvenliğin sağlanmasının ardından yol yeniden araç geçişine açıldı.

Bölgede trafik akışı normale döndü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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