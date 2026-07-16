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Elazığ Valiliği'nden deprem açıklaması

Elazığ Valiliği'nden deprem açıklaması
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 22.52'de 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. AFAD ve Valilik, herhangi bir hasar ihbarı alınmadığını duyurdu.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan Elazığ Valiliği, AFAD ve 112 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarının ulaşmadığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı verilere göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 22.52'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.Yerin yaklaşık 11.47 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre ilçelerde ve kent merkezinde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Elazığ Valiliği ise Sivrice ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Meydana gelen deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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