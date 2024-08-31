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Elazığ-Pertek arası sefer yapan feribottan suya düşen kadın kurtarıldı

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Elazığ-Pertek arası sefer yapan feribotta bir kadın suya düştü. Feribot çalışanı tarafından kurtarılan kadının tedavisi ambulansta yapıldı.

Elazığ-Pertek arası sefer yapan feribottan suya düşen kadın kurtarıldı.

Olay, Keban Barajı üzerinde Elazığ-Pertek arası sefer yalan feribotta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dengesini kaybeden bir kadın feribottan suya düştü. Olayı gören feribot çalışanı hemen suya atladı. Bu sırada suya can simidi atıldı. Boğulmaktan kurtarılan ve sudan çıkartılan kadının tedavisi, feribot içerisinde bulunan ambulansta yapıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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