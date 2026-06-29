Elazığ'da arazi yangını

Elazığ'ın Palu ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınmaya çalışılan arazi yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın, Palu ilçesine bağlı Değirmenbaşı mevkisindeki bir arazide çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle bölgeden yükselen dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Ekiplerin, yangının çevredeki diğer bahçe ile tarım arazilerine sıçramaması için başlattığı müdahale sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı