Siber suçlardan büyük darbe, 45 milyon TL'lik bahis ağı çökertildi: 10 tutuklama

Elazığ merkezli 4 ilde yasadışı bahis operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 45 milyon TL işlem hacmi bulunan soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasadışı bahis suçlarına yönelik Elazığ merkezli olarak İstanbul, Kocaeli ve Sivas'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerin, yasadışı bahiste kullanılmak üzere "SET" olarak tabir edilen yöntemle üçüncü şahıslara ait kimlik bilgilerini topladıkları, bu kişiler adına banka hesapları açtıkları tespit edildi. Açılan banka hesaplarına ait bilgilerin bahis sitesi sahiplerine gönderildiği, her bir hesap karşılığında maddi menfaat sağlandığı belirlendi. Ayrıca banka hesaplarına bloke konulan şahıslardan tehdit ve şantaj yoluyla elde edilen kazançların yasadışı bahis sitesi sahiplerine aktarıldığı ya da şüpheliler tarafından zimmete geçirildiği ortaya çıkarıldı. İncelenen banka hesap hareketlerinde toplam 45 milyon Türk lirası işlem hacmi olduğu tespit edildi.

Operasyonlar kapsamında 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü yasa dışı faaliyetle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - ELAZIĞ