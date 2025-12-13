Haberler

Siber suçlardan büyük darbe, 45 milyon TL'lik bahis ağı çökertildi: 10 tutuklama

Siber suçlardan büyük darbe, 45 milyon TL'lik bahis ağı çökertildi: 10 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ merkezli düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda 45 milyon TL işlem hacmi tespit edildi, 13 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 10'u tutuklandı.

Elazığ merkezli 4 ilde yasadışı bahis operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 45 milyon TL işlem hacmi bulunan soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasadışı bahis suçlarına yönelik Elazığ merkezli olarak İstanbul, Kocaeli ve Sivas'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerin, yasadışı bahiste kullanılmak üzere "SET" olarak tabir edilen yöntemle üçüncü şahıslara ait kimlik bilgilerini topladıkları, bu kişiler adına banka hesapları açtıkları tespit edildi. Açılan banka hesaplarına ait bilgilerin bahis sitesi sahiplerine gönderildiği, her bir hesap karşılığında maddi menfaat sağlandığı belirlendi. Ayrıca banka hesaplarına bloke konulan şahıslardan tehdit ve şantaj yoluyla elde edilen kazançların yasadışı bahis sitesi sahiplerine aktarıldığı ya da şüpheliler tarafından zimmete geçirildiği ortaya çıkarıldı. İncelenen banka hesap hareketlerinde toplam 45 milyon Türk lirası işlem hacmi olduğu tespit edildi.

Operasyonlar kapsamında 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü yasa dışı faaliyetle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı: Gül Anne'yi sarılarak aşağı itti, ben şok oldum

Olay sırasında evde olan Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı
Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları: Yüz ifadesi şekilden şekile girdi

Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
Özkan Öztürk, uçak yolculuğu sırasında spikerlik yaptı

Onu daha önce böyle görmediniz! Uçaktaki yolcular şaştı kaldı
Kadro dışı kalan Mohamed Salah hakkında son karar çıktı

Kadro dışı kalan Salah hakkında son karar
Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti

Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti
Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
Kızının tutuklanmasının ardından Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti

Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti
Güllü ve kızının yıllar önceki anları dikkat çekti! O hareketler gözlerden kaçmadı

Kızıyla seneler önceki videosu çok konuşuldu! O hareketler göze çarptı
Adliye önünde toplananlar Güllü'nün kızına kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi

Adliye önünde halk Tuğyan'a kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi
Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler

Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler
GBT yapmak için giden polis kan donduran görüntüyle karşılaştı

Polis GBT yapmak için gitti, kan donduran görüntüyle karşılaştı
Adana'da torbacı olduğu öne sürülen şahıs canlı yayında intihar etti

Suç batağındaki isim, canlı yayında böyle intihar etti
Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil: O kuralı kaldıralım

Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil
Estetik bağımlısı sosyal medya fenomeninin şüpheli ölümü tartışma yarattı

Estetik bağımlısı fenomenin şüpheli ölümü, son paylaşımları olay oldu
title