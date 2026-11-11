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Elazığ-Malatya karayolunda iki otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

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Elazığ-Malatya karayolunda iki otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı
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Elazığ-Malatya karayolu 18. kilometresinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Malatya karayolu 18. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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