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Elazığ maden ocağında göçük: İlk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kaldı

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Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçük sonucunda ilk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kaldı. AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi.

Elazığ maden ocağında göçük: İlk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kaldı

ELAZIĞ Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişinin toprak altında kaldığı bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Alacakaya Elazığ AFAD Acil Durum Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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