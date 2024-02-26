Elazığ maden ocağında göçük: İlk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kaldı
Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçük sonucunda ilk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kaldı. AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi.
Elazığ maden ocağında göçük: İlk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kaldı
ELAZIĞ Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişinin toprak altında kaldığı bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.