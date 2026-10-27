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Elazığ Maden'de devrilen kamyonda sıkışan sürücü AFAD ekiplerince kurtarıldı

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Elazığ Maden'de devrilen kamyonda sıkışan sürücü AFAD ekiplerince kurtarıldı Haber Videosunu İzle
Elazığ Maden'de devrilen kamyonda sıkışan sürücü AFAD ekiplerince kurtarıldı
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Elazığ'ın Maden ilçesinde şarampole devrilen kamyonda sıkışan sürücü, AFAD ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi; jandarma olay yerinde inceleme yaptı.

Elazığ'da kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan ve araçta sıkışan sürücü, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Maden ilçesi Kartaldere köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.Ü. idaresindeki 27 AKU 150 plakalı kamyon, şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü, araçta sıkıştı. İhbar üzerin olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkartılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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