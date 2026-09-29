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Elazığ-Keban karayolunda kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı, 4 kişi yaralandı

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Elazığ-Keban karayolunda kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı, 4 kişi yaralandı
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Elazığ-Keban karayolu Cip köyü mevkiinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı; yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil, ağaca çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Keban karayolu Cip köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.T.C. idaresindeki 23 AGP 115 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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